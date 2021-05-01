Срочно. В Луганске ожидается град и сильный ветер сегодня вечером.



«Вечером 22 мая местами по территории региона ожидаются град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 108 Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории региона вечером 22 мая. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.«Вечером 22 мая местами по территории региона ожидаются град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 108

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