Срочно. В Луганске ожидается град и сильный ветер сегодня вечером.
Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории региона вечером 22 мая. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Вечером 22 мая местами по территории региона ожидаются град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 108
«Вечером 22 мая местами по территории региона ожидаются град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 108
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