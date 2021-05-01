Луганские синоптики предупреждают о граде и усилении ветра сегодня вечером



«Вечером 22 мая в некоторых районах Луганской области ожидаются град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с».

Синоптики напоминают, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 88 Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории Республики вечером 22 мая. Об этом сообщвет Луганский гидрометеорологический центр.«Вечером 22 мая в некоторых районах Луганской области ожидаются град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с».Синоптики напоминают, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 88

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