Луганские синоптики предупреждают о граде и усилении ветра сегодня вечером
Град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории Республики вечером 22 мая. Об этом сообщвет Луганский гидрометеорологический центр.
«Вечером 22 мая в некоторых районах Луганской области ожидаются град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с».
Синоптики напоминают, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 88
«Вечером 22 мая в некоторых районах Луганской области ожидаются град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с».
Синоптики напоминают, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 88
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