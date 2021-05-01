Когда построят новый аэропорт для Донбасса
Место для строительства нового аэропорта на Донбассе уже почти определено, однако пока подробности проекта не разглашаются из соображений безопасности. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью каналу «Донбасс Онлайн».
«Я был на большом совещании, на котором присутствовали очень много силовиков, и контрразведка, и разведка, и наша Госавиаслужба, и вице-премьер Алексей Резников, и мой коллега Павел Кириленко (глава Донецкой области). Этот вопрос двигается в сторону создания и строительства аэропорта, но все равно вопрос не быстрый — это два года, так точно», — рассказал Гайдай.
Он подчеркнул, что пока не может сообщать детали проекта.
«Не могу разглашать определенные детали, потому что это совещание было с грифом «ДСК» («для службового користування» — ред.). Подробностей пока еще не будет, но уже место более-менее определено. Сейчас юридические все аспекты пройдут, и я надеюсь, что скоро можно будет анонсировать», — добавил глава Луганской ОГА. Удобный город - Сегодня, 21:14 9
«Я был на большом совещании, на котором присутствовали очень много силовиков, и контрразведка, и разведка, и наша Госавиаслужба, и вице-премьер Алексей Резников, и мой коллега Павел Кириленко (глава Донецкой области). Этот вопрос двигается в сторону создания и строительства аэропорта, но все равно вопрос не быстрый — это два года, так точно», — рассказал Гайдай.
Он подчеркнул, что пока не может сообщать детали проекта.
«Не могу разглашать определенные детали, потому что это совещание было с грифом «ДСК» («для службового користування» — ред.). Подробностей пока еще не будет, но уже место более-менее определено. Сейчас юридические все аспекты пройдут, и я надеюсь, что скоро можно будет анонсировать», — добавил глава Луганской ОГА. Удобный город - Сегодня, 21:14 9
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