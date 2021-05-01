В Донецкой области под минометный обстрел попал частный сектор. Хозяева чудом остались живы
Сегодня утром, 22 мая, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески, что в Донецкой области.
В 06:55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение, — сообщает Трибун.
Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь — ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.
Украинской группой СЦКК проведена фотофиксация и верификация. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская 7 в Песках.
Стороны уже обменялись взаимными обвинениями.
Происшествия - Сегодня, 20:58 86
В 06:55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение, — сообщает Трибун.
Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь — ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.
Украинской группой СЦКК проведена фотофиксация и верификация. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская 7 в Песках.
Стороны уже обменялись взаимными обвинениями.
Происшествия - Сегодня, 20:58 86
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