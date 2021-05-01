Средняя зарплата в Луганске выросла в 2 раза, минимальная в 2,5 раза



«В Республике за последние три года средняя заработная плата выросла почти в два раза, а минимальная заработная плата — в 2,5 раза. Согласно закону о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), принятом депутатским корпусом, установлен МРОТ на территории Республики с 1 января 2021 года в размере 7 883 рубля», — сказала она.

Малахова уточнила, что размер средней зарплаты в Луганске в настоящее время составляет 18 223 руб.

Ранее Леонид Пасечник заявлял, что в текущем году планируют снова повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Экономика - Сегодня, 20:52 123 «Средняя заработная плата в ЛНР за три года выросла вдвое, минимальная — в 2,5 раза», — сообщила министр труда и соцполитики Светлана Малахова.«В Республике за последние три года средняя заработная плата выросла почти в два раза, а минимальная заработная плата — в 2,5 раза. Согласно закону о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), принятом депутатским корпусом, установлен МРОТ на территории Республики с 1 января 2021 года в размере 7 883 рубля», — сказала она.Малахова уточнила, что размер средней зарплаты в Луганске в настоящее время составляет 18 223 руб.Ранее Леонид Пасечник заявлял, что в текущем году планируют снова повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Экономика - Сегодня, 20:52 123

Метки: {keywords}