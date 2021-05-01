Эстония выделит жителям Донбасса 1 млн евро

Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.Об этом заявил МИД Эстонии в Twitter.Средства будут направлены на «преодоление гуманитарного кризиса».«За последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии была направлена на Украину, и мы будем продолжать поддерживать страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.На странице миссии Эстонии в ООН уточняется, что средства пойдут людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.Эстония предоставляет Украине ежегодную помощь в 1,4 млн евро.В ходя своего рабочего визита в Украину, премьер-министр Эстонии Кая Калла посетила Станицу Луганскую чтобы воочию убедиться в происходящем на линии разграничения.Политика - Сегодня, 20:16 196