Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных



«Было понятно, что какое-то есть похолодание», – отметил Муженко в эфире интернет-канала «Апостроф».



Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время, рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое окончил в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный, передает РИА «Новости».Накануне Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России. В июле прошлого года Муженко утверждал, что Россия якобы намеревается ввести войска на восток Украины, чтобы разблокировать обеспечение Крыма водой. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.