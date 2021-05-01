Гинцбург рассказал о постковидном синдроме у привитых "Спутником V"



"Процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму", — отметил Гинцбург.



Привитые от коронавируса граждане, которые после вакцинации все же заболели COVID-19, столкнутся с минимальными последствиями постковидного синдрома.mil.ru / Минобороны РоссииТаким мнением поделился директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС. Речь идет о вакцинации препаратом "Спутник V", разработанном в центре.Ранее он заявил о единичных случаях заражения коронавирусом среди граждан, которые выбрали для прививки два компонента "Спутника V". По словам Гинцбурга, в основном это происходит в течение трех недель после ввода второй части вакцины, когда иммунитет еще не сформирован полностью.Как сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, академика РАН Александр Чучалин, многие перенесшие коронавирус люди сталкиваются с постковидным миокардитом, изменением в работе легких, поджелудочной железы, печени, а также с другими проблемами.Мария Верескова