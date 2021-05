Сенсация из Америки: Багдад хочет обменять F-16 на МиГ-29

Российские СМИ, со ссылкой на американский аналитический журнал Military Watch, выдали сенсацию: ВВС Ирака «могут отказаться от использования американских многоцелевых истребителей F-16IQ Fighting Falcon („Боевой сокол“) и заменить их самолетами российского производства». В свою очередь, MW сделал такое предположение на основании публикации газеты New York Times, которая привела слова вице-президента Lockheed Martin по коммуникациям Джозефа Ламарка. Тот сообщил о выводе из Ирака специалистов, обслуживающих F-16IQ Fighting Falcon, которые в количестве 34 машин были куплены Багдадом в 2014—2017 годах.Это не первая такая публикация в американских СМИ. Еще в январе портал The Drive опубликовал статью «Флот F-16 Viper („Гадюка“) Иракских ВВС находится на грани краха». Как стало известно изданию, эти истребители еще в декабре 2020 года прекратили боевые вылеты против ИГИЛ*. Кстати, в отличие от американского названия «Боевой сокол» иракцы предпочли F-16 называть «Гадюкой». Как говорится, им видней.Согласно секретному докладу, попавшему в распоряжение Iraq Oil Report, иракские летчики так и не научились летать на «Гадюках». В нем утверждалось, что во время одной попытки поднять в воздух 19 самолетов четыре из них «чуть не разбились».«Пилоты звали на помощь», — сказал неназванный бывший офицер иракской армии в интервью Iraq Oil Report. — Это был огромный риск". Так ли это на самом деле, судить сложно, хотя бы потому, что Джозеф Ламарка назвал приземление F-16 Viper проблемой с техобслуживанием. То есть иракцы не могут обеспечить безопасность американским специалистам, а сами не способны поддерживать самолеты в рабочем состоянии.Military Watch, однако, смотрит на эту ситуацию шире. По информации журнала, Багдад купил F-16IQ под давлением из Вашингтона, и вместо современной версии «Боевого сокола» приобрел старье времен советско-американской холодной войны. На истребителе установлены ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9L/M, которые не пригодны для современного воздушного боя. MW считает, что Вашингтон принял такое решение под давлением Тель-Авива, тем самым унизил иракцев. Они получили в очередной раз доказательства, что янки — не союзники и освободители, а оккупанты.Вероятно, именно с этим и связаны проблемы с безопасностью американского персонала на авиабазе под Багдадом, где базируется эскадрилья «Гадюк». Об этом, в частности, говорится в специальном докладе Центра стратегических и международных исследований США (Center for Strategic and International Studies, или CSIS) под названием «Провальная стратегия Америки на Ближнем Востоке: потеря Ирака и Персидского залива».Вполне возможно, что краски сгущены по внутриполитическим мотивам, однако, сигналы, что янки уходят из Багдада поступают и из других источников. Само собой, вашингтонские аналитики во всем винят Тегеран, который якобы натравил иракские частные военные компании на американские базы после убийства генерала Касема Сулеймани.CSIS информирует, что Пентагон потратил $ 765 млрд. на войну с ИГИЛ, по сути, с бывшей армией Садама Хусейна, попавшей под контроль радикальных суннитов. Агентство США по международному развитию (USAID) вложило в Ирак более $ 100 млрд. «И это лишь малая часть прямых затрат», поясняет CSIS.В целом, усилия Америки в регионе, по оценке Центра стратегических и международных исследований США, являются ущербными, но «Ирак — это совсем другая история. Он имеет важнейший стратегический приоритет в обеспечении безопасности Персидского залива… в обеспечении стабильного потока мирового экспорта нефти для удовлетворения растущих потребностей мировой экономики».Ирак добывает около 4 миллионов баррелей нефти в день, но в стране нет чистой воды, электричества, рабочих мест и надежды на возрождение. Деньги исчезают, несмотря на (или благодаря) 5200 американских специалистов, являющихся де-факто оккупационными топ-чиновниками багдадской администрации. Командиры Сил народной мобилизации (PMF) пытаются найти коррупционеров, но ниточки тянутся к фирмам-однодневкам, контролируемым мафиозными кланами с Уолл-стрит.Нравится ли это Вашингтону, или нет, но американцы в Ираке стали настолько токсичными, что Lockheed Martin вынуждена была до минимума сократить свой персонал по обслуживанию F-16 Viper. Таким образом, ВВС Ирака фактически остались без авиации, если не считать российских штурмовиков Су-25 (примерно 19 машин) и 24 очень легких южнокорейских учебно-боевых самолетов Т-50. Багдаду что-то нужно делать, причем срочно.«Военный инспектор Министерства обороны Ирака Имад Аль-Зухайри, например, заявил в августе 2020 года, что стране нужны Су-57 — новейшие и самые боеспособные российские истребители — для своего флота. Однако высокая стоимость Су-57 и сложность обслуживания и эксплуатации самолета, скорее всего, сделают его непомерно затратным, учитывая нынешнее состояние иракских ВВС, — размышляет Military Watch. — Однако для замены F-16 можно было приобрести истребитель более низкого класса обслуживания, и его было бы легче поддерживать в рабочем состоянии при поддержке России. Опыт эксплуатации такого истребителя — скорее всего, МиГ-29 или МиГ-35 — это, в свою очередь, могло бы помочь иракским ВВС получить навыки и опыт, необходимые для того, чтобы в конечном итоге эксплуатировать истребители более высокого класса, такие как Су-57 или Су-30 СМ2».Но есть три «но». Во-первых, иракская экономика сама остро нуждается в деньгах. Даже при $ 60 за баррель, Багдад не сможет профинансировать минимум госрасходов, говорится в обзоре World Bank In Iraq (филиал Всемирного Банка в Ираке). В лучшем случае кое-какие деньжата появятся в 2022 году, делает прогноз WB. Если Россия и поставит МиГ-29 или МиГ-35, то только в кредит, что в условиях нестабильности нынешнего багдадского правительства несет в себе огромный риск.Второе «но» заключается в позиции США. Американцы фактически запретили иракцам покупку С-400, пригрозив небесными карами. Здесь нелогично апеллировать к сделке с российскими танками Т-90, которые в количестве 109 машин, по информации начальника штаба иракской армии Османа аль-Ганми, Багдад купил в разгар войны с ИГИЛ. Сайт kurdistan 24 увязал эту поставку как раз с договором по истребителям F-16 Viper, которые, как выяснилось, долго не полетали. Американцы дали добро в обмен на многомиллиардный контракт, тем более Ирак остро нуждался в качественной, но дешевой боевой технике.Добавим также, что после 2003 года в Ираке сформировались влиятельные бенефициары оккупации, в том числе в Минобороны. Они кровно не заинтересованы в санкциях. Как бы не были привлекательны МиГ-29 и МиГ-35, Багдад, с большой долей вероятности, сделает выбор не в нашу пользу.Третье «но» заключается в том, что и Иран категорически не хочет американских санкций в отношении Ирака, ставшего не просто «окном в Европу», а самой настоящей палочкой-выручалочкой. Не надо питать иллюзий, что относительное благополучие Персии достигнуто благодаря мудрости режима аятолл.«Российские истребители могли бы стать эффективным дополнением к растущему числу российских систем вооружения, развернутых иракскими военными, включая, среди прочего, новые ударные вертолеты и, возможно, в будущем системы ПВО большой дальности», считает Military Watch. Тем не менее, после выдавливания США из Ирака, американцы уже не будут снисходительны к якобы независимому Багдаду.*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.Александр Ситнико