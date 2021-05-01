Это не то, чего ожидали от Байдена

Немного зрады и ганьбы по поводу "Северного Потока-2" в издании "The Hill".Много говорилось о комментарии президента Байдена что „Северный поток 2 - это плохая сделка для Европы“ Тем не менее, с объявлением госсекретаря Энтони Блинкена что санкции против «Северного потока - 2» не отвечают национальным интересам США и будут отменены, европейский трубопровод, финансируемый Россией, должен быстро завершиться. Для ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» остается только одобрение немецких регулирующих органов,Обоснование администрации Байдена, похоже, состоит в том, что. Пусть остальные наши европейские союзники покипятятся немножко; Трамп обидел их чувства меньше, чем Германии, поэтому они не в счет.Якобы пророссийский президент Трамп, на протяжении всего своего президентства боролся с газопроводом «Северный поток - 2»; в этом он, как и Байден, пользовался твердой поддержкой Сената США. Трамп ввел санкции, чтобы отпугнуть западные компании, участвовавшие в его строительстве, оставив только российские суда, связанных с ними российских олигархов и головную компанию Nord Stream со штаб-квартирой в Швейцарии под угрозой дальнейших санкций. Хотя проект «Северный поток - 2» был запущен в 2016 году,Хотя администрация Байдена в своих показаниях в Сенате пообещала выступить против «Северного потока - 2»,Даже Европейский парламент, несмотря на отсутствие сплоченности, ввел новые санкции в отношении «Северного потока - 2», в то время как международное сообщество ждало санкций от Байдена.Решение администрации Байдена отказаться от санкций против Северного потока - 2 оправдывается необходимостью восстановления отношений с Германией, которые якобы были подорваны жестким обращением Трампа с правительством Ангелы Меркель. Кроме того, Берлин утверждал что «Северный поток - 2» - это просто коммерческий проект, и вмешивать в него политику - это игра не по правилам; нужно «делать бизнес как обычно»., который, как показывают «стресс-тесты», не является необходимым для европейской энергетической безопасности.Страны Восточной Европы и Балтии более всех возражают против «Северного потока-2», поскольку, после того, как «Северный поток-2» будет введен в действие, существующая трубопроводная система через Украину, Польшу и Беларусь в остальную Восточную Европу будет отключена.Одним из первых условий, поставленным правительством Меркель при одобрении проекта, было сохранение существующей украинской трубопроводной системы. Однако не случайно объемы газа запланированные для «Северного потока-2» полностью замещают те которые транспортируются по украинским трубопроводам. АБывший советник Путина Андрей Илларионов указывает на огромное политическое влияние, которое «Северный поток - 2» предоставит российскому «Газпрому»: зимой могут возникнуть перебои в обслуживании, которые угрожают клиентам, выступающим против политики России; другие, если они подчинятся правлению Путина, могут получить преимущества по цене и доставке. Россия может продолжать “отжимать” украинские территории, в то время как европейские потребители её газа будут хранить молчание.Примечательно, что решение Байдена было принято в подходящий для «Северного потока 2» политический момент. В связи с назначенными на сентябрь общенациональными выборами, уходом Меркель на пенсию и скандалами, угрожающими традиционной немецкой правящей коалиции, возрождающаяся Немецкая Партия зеленых, похоже, должна добиться значительных успехов.Зеленые официально выступают против «Северного потока-2» не только по экологическим причинам, но и потому, что он значительно усилит зависимость ЕС от российских энергоносителей и подготовит почву для эскалации конфликта на Украине. И “зеленые” уже угрожают, что могут использовать государственное регулирование, чтобы остановить Северный поток-2.Битва за «Северный поток» не окончена, и,- чтобы предотвратить грядущую контратаку “зеленых”.Я подозреваю, чтоПол Родерик Грегори, профессор Хьюстонского Университета и научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского Университетаhttp://perevodika.ru/articles/1211413.html - цинкhttps://thehill.com/opinion/international/554689-biden-gives-putin-the-nord-stream-prize-and-gets-nothing-in-return - оригинал на английскомЕдинственное, что осталось непонятным, чем же так печально известна исправительно-трудовая колония, куда посадили Навального?Борис Рожин