Если кто-то захочет разделить территорию России, например «откусить» Сибирь, тому Россия «выбьет зубы», заявил Владимир Путин в ходе видеоконференции оргкомитета «Победа». Он отметил, что исторически всегда, как только Россия становилась сильнее, у ее противников сразу же находились поводы для того, чтобы ограничить ее развитие, такие попытки существовали с момента распада Советского Союза.Путин упомянул, что некоторые люди публично осмеливаются говорить, что Сибирь богата природными ресурсами, но теперь она несправедливо принадлежит только одной России. Он сказал: «Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться».Президент России отметил, что среди всех ядерных держав Россия обладает самыми передовыми средствами ядерного сдерживания. Кроме того, у России есть уникальный «новый вид стратегического оружия — планирующий блок межконтинентальной дальности „Авангард» с гиперзвуковой скоростью», активно разрабатывается и другое гиперзвуковое оружие». При этом России удается не милитаризировать бюджет — на оборону выделяется всего 42 миллиардов долларов, в то время как военные расходы США составляют «более 770 миллиардов долларов».Однако при этом президент России отметил: «И чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна».Это не подтверждает недалекость слов человека, принесшего плохие вести: как только Путина не станет, Россия может развалиться…Китай также должен уделять первоочередное внимание разработке стратегических вооружений — это то, что может заставить врага дрожать от страха.в ответДа, Китай должен тоже обладать тяжелыми кулаками!в ответНе волнуйтесь~~ Наша страна давно об этом подумала, 1000 ядерных бомб Ху Сицзиня ни в коем случае не являются мыслью «одного человека».Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, то это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России.Время все расставит на места, и колесо истории всегда будет твердо двигаться вперед. Пока рабочий народ был беден, Путин Великий, казалось, не понимал этой истины. Когда он состарился, он осознал, кого же еще можно использовать для России? Мир будет получен теми, кто может это сделать, тем, у кого есть добродетель, иначе произойдут бедствия!Такие русские — это прекрасно.Если взглянуть на логику контекста, то ясно, что определенно говорится об атаке Соединенных Штатов, но ведь Китай намного ближе к Сибири, Азиатско-Тихоокеанскому региону.Поскольку Китай находится близко к Сибири, Соединенные Штаты подняли вопрос о ее принадлежности. Скрытый смысл заключается в том, что они намекают на намерение Китая разделить Россию. Их настоящая цель — это противодействовать взаимному доверию между Китаем и Россией. Высказывания Путина явно направлены против Штатов, но при этом тайно бьют и по Китаю, намекая, что если что-то произойдет, Россия будет защищаться и от Китая…Китай должен поучиться у России и тоже действовать беспощадно.Некоторые люди со скрытыми мотивами используют такие темы, чтобы спровоцировать внутренние конфликты и ухудшить отношения между соседними странами, например, длительное вмешательство в дела Синьцзяна и спекуляции в западных СМИ с целью посеять сомнения и панику в сердцах тех, кто верит Китаю, ослабить противников и добиться итогов определенной стратегии. Русские тоже совсем не глупы.Слова Путина могут поднять боевой дух, повысить уверенность в себе и заставить глаза гореть! А мы использовали лишь старомодные и пресные высказывания типа «сильное недовольство» и «решительное противодействие». Такие пустые слова надоели даже китайскому народу. Отнесутся ли к ним серьезно Соединенные Штаты и Запад?Путин, несомненно, компетентен, но никто не может контролировать историю. Если бы у русских тогда была ядерная бомба в руках, они бы никогда не продали Аляску. С другой стороны, если бы ядерные бомбы могли удерживать границы, то СССР бы не развалился… С Америкой ситуация такая же.У Путина крепкие кулаки!Россия, это все потому, что он из России!Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!Только достаточно сильная страна может сказать такие жесткие слова тем «волкам», которые на нее смотрят голодными глазами.«Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!Отлично, если кто-то оскорбляет меня, я верну это в двойном размере. В особенности Америке.Когда начнете действовать, главное, не поднимайте слишком сильный шум.Эта речь действительно мощная!Я помню, что два года назад военные расходы составляли более 50 миллиардов долларов. Кажется, что рубль снова обесценился…Это самое четкое объяснение принципа «око за око».Слишком вежливо, надо было сразу бить.источникМатериалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.