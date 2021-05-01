В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по подачи воды

Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае–- дырку от бублика», – заключил он.Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако подача иска может принести России значительную политическую выгоду.Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.