КРРТ частично приостановит вещание в пяти населенных пунктах из-за технических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в пяти населенных пунктах в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.В Луганске 24 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала "5 канал", в это же время 27 мая – "России 1", 28 мая – "Муз ТВ". 25 и 26 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций "Свое радио" и "Радио Республика" соответственно.В поселке городского типа Чернухино 25 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов "Луганск 24" и "НТВ", а также радиостанции "Радио Победа".В Ровеньках 26 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанций "Свое радио", "Радио Республика", "Радио Победа", "Вести плюс", "Маяк".В Стаханове 27 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций "Звезда" и "Говорит Кировск".В Красном Луче 28 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов "НТВ", "Пятница", "Россия 24", "Россия 1", "ОТР". *к31*т

23 мая — Луганск