Народная милиция ЛНР завершила первые военные сборы пребывающих в запасе (ФОТО)

Участники первых военных сборов Народной милиции ЛНР завершили курс учебно-тренировочных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы с участием трех тыс. резервистов."22 мая в Народной милиции завершились военные сборы, начавшиеся 17 мая 2021 года. Военкоматами Республики отработан весь комплекс мероприятий по учету и оформлению прибывших на сборы резервистов. Высокий уровень слаженности действий военных комиссариатов Республики позволил в кратчайшие сроки обеспечить стопроцентную явку участников военных сборов", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что призванные из запаса жители Республики в рамках военных сборов прошли обширный курс учебно-тренировочных мероприятий, в ходе которых резервисты "совершенствовали навыки, необходимые для организованного противостояния агрессии противника, значительно повысив не только уровень личной профессиональной подготовки, но и отработав вопросы в составе подразделений".Резервисты также активно задействовались в ходе прошедшей в Республике комплексной тренировки сил и средств гражданской защиты."Подобный подход позволил обеспечить не только повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих запаса, но и приобщить участников сборов к вопросам гражданской защиты, что позволяет обеспечить безопасность граждан Республики не только на передовых рубежах, но и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций от действий противника на жизненно важных объектах инфраструктуры", - подчеркнули в Народной милиции.По окончании сборов состоялось награждение участников, особо отличившихся в ходе учебно-практических мероприятий."Очень приятно увидеть знакомые лица и снова стать в строй. Военная наука в целом не забывается, но я считаю, что нужно регулярно освежать и совершенствовать свои навыки. Подобные мероприятия, на мой взгляд, позволяют поддерживать необходимый уровень знаний и умений резервистов. Военными сборами я доволен, если будет возможность – и в будущем планирую принимать в них участие", - поделился впечатлениями от прошедших военных сборов ранее проходивший военную службу по контракту в Народной милиции Дмитрий Самедов.В Народной милиции напомнили, что все участники сборов по прибытии в пункты приема личного состава "были протестированы на коронавирусную инфекцию, а также прошли тщательное медицинское обследование". Кроме того, всем желающим была предоставлена возможность вакцинироваться российской вакциной Sputnik V". *к16*с

23 мая — Луганск