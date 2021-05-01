Крым открывает регулярное автобусное сообщение с Луганском
Крым и самопровозглашенную ЛНР свяжет прямое автобусное сообщение. Об этом сообщил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко в интервью РИА Новости Крым.
«Крым и ЛНР получили международные разрешения на регулярные международные рейсы через автостанционные сети. Подписано соответствующее соглашение между республиками. Это обеспечит безопасную и комфортную перевозку пассажиров между населенными пунктами Крыма и ЛНР. Все те автомобильные перевозчики, которые могут в настоящее время осуществлять перевозки вне правового поля, остаются вне закона. Но они могут получить международное разрешение и продолжать свою работу», — рассказал он.
По словам Лукашенко, билеты на рейс можно будет приобрести в кассе любой автостанции Крыма или ЛНР. Транспортное сообщение запустят уже в ближайшее время. Об этом уведомит Минтранс региона. Первый рейс ориентировочно запустят в начале июня.
Удобный город - Сегодня, 13:08 42
«Крым и ЛНР получили международные разрешения на регулярные международные рейсы через автостанционные сети. Подписано соответствующее соглашение между республиками. Это обеспечит безопасную и комфортную перевозку пассажиров между населенными пунктами Крыма и ЛНР. Все те автомобильные перевозчики, которые могут в настоящее время осуществлять перевозки вне правового поля, остаются вне закона. Но они могут получить международное разрешение и продолжать свою работу», — рассказал он.
По словам Лукашенко, билеты на рейс можно будет приобрести в кассе любой автостанции Крыма или ЛНР. Транспортное сообщение запустят уже в ближайшее время. Об этом уведомит Минтранс региона. Первый рейс ориентировочно запустят в начале июня.
Удобный город - Сегодня, 13:08 42
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