НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Преднамеренная тугоухость, годовщина обмана и бескрылый бенефис

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему оставалась стабильно напряженной и имела тенденцию к обострению.По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 18 обстрелов нашей территории с применением гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.В результате обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 698 раз, из них 274 – после вступления в силу допмер; 29 защитников Республики погибли, 20 получили ранения. Среди мирного населения 5 человек погибли, 33 получили ранения, повреждены 153 объекта гражданской инфраструктуры.ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ТУГОУХОСТЬМедики определяют глухоту как полную утрату или сильное поражение слуха, при котором больной способен воспринимать очень громкие неречевые звуки (свисток, гудок и т.д.) или хорошо знакомые слова, произнесенные громким голосом около уха. При этом они выделяют такое явление как тугоухость, когда у респондента имеются остатки слуха, позволяющие разборчиво воспринимать речь. Именно этот диагноз, как мне кажется, надо поставить украинской делегации в Контактной группе.Уже более года переговоры, проходящие как минимум два раза в месяц, не приводят ни к каким существенным результатам. И причиной тому – преднамеренно приобретенная украинской делегацией тугоухость. Продемонстрировали клиническую картину представители Киева и в ходе видеоконференций рабочих групп и Контактной подгруппы, состоявшихся на этой неделе.Украинская сторона усердно изображала роль известной статуэтки в виде обезьянки, ожесточенно закрывающей верхними конечностями свои слуховые органы.В гуманитарной подгруппе согласовать одновременное открытие двух новых пунктов пропуска - "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" - снова не удалось. Точкой преткновения вновь стало обеспечение безопасности и организации работы КПП. Украинская сторона по-прежнему не готова давать конкретные ответы на наши конкретные вопросы.Обмен удерживаемыми лицами также блокируется Киевом, представитель которого продолжает рассказывать анекдоты вместо ответов на вопросы координатора о ситуации с "процессуальной очисткой".На заседании подгруппы по экономике ключевой вопрос о восстановлении социально-экономических связей не претерпел изменений и остался риторическим. Текущие вопросы уперлись в проблему предоставления Украиной гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах критической гражданской инфраструктуры в районах на линии соприкосновения.Работа политической подгруппы осталась заблокированной не только из-за тугоухости, но и из-за прогрессирующей амнезии украинской стороны.В вопросах безопасности тоже все остается глухо как в танке. Усиление режима прекращения огня путем согласования уточнений и полноценного запуска координационного механизма, предусмотренного Мерами по усилению режима прекращения огня, украинскими представителями напрочь игнорируется, и это на фоне эскалации конфликта.И вот с этим всем багажом, который имел вес пуха, началось заседание ТКГ. Понятно, что наши представители, смотря на наметившиеся тенденции поведения Украины и публичные заявления ее официальных представителей, оценили шансы о чем-либо договорится как ничтожные, что в принципе и произошло. Заседание Контактной группы завершилось с одним результатом – договорились, что следующая встреча состоится 9 июня. Хоть это якобы глухие представители украинской делегации услышали и подтвердили.ГОДОВЩИНА ОБМАНАДва года назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский официально принял президентские полномочия и приступил к реализации своих предвыборных обещаний. Наобещал он много, но, как известно, обещать - не значит жениться.Новоизбранный преЗЕдент обещал гражданам Украины улучшение жизни, борьбу с олигархами и коррупцией, современное оборудование в больницах и школах, европейские стандарты промышленного и продовольственного производства. В общем, сделать не жизнь, а просто рай.И чего в итоге он добился за почти половину срока своего правления? Улучшение жизни обернулось резким обнищанием. По разным оценкам, от 50 до 60% населения оказались за чертой бедности. Бедность на Украине сегодня является одной из серьезнейших проблем для властей страны, и они даже этого не скрывают.Борьба с олигархами и коррупцией, а также обещанные "посадки" буксуют. Дальше громких заявлений дело не продвинулось. Порошенко, Коломойский и прочие олигархи прекрасно себя чувствуют, а Ахметову вообще удалось в два раза преумножить капитал.О современном оборудовании и европейских стандартах промышленного и продовольственного производства вообще никто не заикался. Рухнувшая экономика повлекла за собой банкротство крупнейших предприятий.Также Зеленский обещал "профессиональную армию", "где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики". Он называл своей задачей "сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов". Однако даже министр обороны Таран неоднократно на протяжении двух лет говорил о недостатке финансирования, квалифицированных кадров и невозможности перехода на профессиональную армию. Те, кто получил знания и боевой опыт предпочитают это подороже продать, либо подписывают контракты с ЧВК, либо уходят в охранные структуры.Ну и самое главное, что обещал Зеленский, это прекращение войны в Донбассе. Он не только этого не сделал, но еще и обострил ситуацию. За два года его "партия мира" превратилась в партию войны, а реализация Минских соглашений, о готовности к которой он много раз говорил и даже подписался в Париже, вообще сейчас в глубоком тупике.Можно еще много и долго перечислять "достижения" шута на троне короля, но смысла в этом нет, так как вывод давно очевиден: доморощенный недоБонапарт только входит во вкус власти, и он сделает все, чтобы продержаться около нее как можно дольше.Все мы - и жители Республик, и жители Украины – еще хлебнем немало горя с этим Голобородько, который оказался волком в овечьей шкуре.БЕСКРЫЛЫЙ БЕНЕФИСВ принципе, все "достижения" Зеленского и то, во что он превратился за два года на посту главы "европейского государства", наглядно продемонстрировала пресс-конференция украинского преЗЕдента, которую он провел в ангаре авиазавода. И если раньше все ляпы Владимира Александровича некоторые пытались списать на недалекость и некомпетентность его пресс-секретарши Юлии Мендель, то теперь и винить-то некого.Не знаю, сам Зеленский придумал провести трехчасовое шоу на авиазаводе, или подсказал кто, но антураж был бесподобен. В ангаре стояли три самолета, символизирующие прошлое, настоящее и будущее. На фоне муляжа "Мрии" без двигателей и начинки, корпуса "Руслана" и фюзеляжа Ан-178 с надписью "Вооруженным силам — надежные крылья!" без этих самых крыльев смотрелось выступление державного комика бесспорно смешно.Атмосфера на пресс-конференции была торжественной, пафосной, ну в общем все, как любит Зеленский. Масштаб, объемы, сложные ракурсы, парящие камеры - все это было позаимствовано из киношного прошлого преЗЕдента и создавало стойкое впечатление наигранности и нереальности происходящего. Поведение солирующего клоуна напоминало сбор анамнеза душевнобольного. Напряжение, неуверенность, бегающие глаза, неадекватная мимика, сбивчивые обрывки фраз, безуспешные попытки на протяжении всей пресс-конференции собраться и сосредоточиться, ломаный украинский, глупая импровизация, плохие заготовки, противоречивость и откровенные ляпы в высказываниях, отсутствие от слова совсем логики и еще ряд других поведенческих факторов многим психологам и психиатрам добавили пищи для обсуждений.Согласитесь, здравомыслящий человек просто не способен на те реплики, которые произносил Зеленский. Мне вот понравилась, когда преЗЕдент, отвечая на вопрос журналистки о том, почему он не сдержал данное ей уже два раза обещание, ответил: "Бог любит троицу, я могу и третий раз пообещать". Попыткой уйти от ответа на вопрос о планах баллотироваться на второй срок стала шедевральная фраза: "Я уверен, что после меня будет лучший президент". А как можно расценивать слова о том, что "снятие санкций США с "Северного потока-2" будет проигрышем Америки и лично Байдена", если не как плевок в сторону заокеанского кормильца? И простят ли Зеленскому украинские радикалы слова о том, что организация в Донбассе избирательных участков на выборах в Думу - это прекрасно?По моему субъективному мнению, после такой пресухи ему уже нужно слагать полномочия, поскольку он умудрился обгадится во всем. Но самостоятельно украинский шут на троне короля с поведенческими замашками Бонапарта вряд ли это сделает.Несмотря на иллюзию острых вопросов, была видна жесткая цензура. Вопросы задать смогли не все. А вот некоторые задавали по несколько. Не прозвучало ни одного вопроса про притеснение СМИ и закрытие телеканалов, репрессии против оппозиции и конкурентов, борьбы с русским языком. Не поднимались темы высоких тарифов низких пенсий и зарплат, закрытия предприятий и разрухи в экономике, и многих других. Не было видно и неудобных СМИ, а представителям тем немногих из них, кто каким-то чудом туда пробрался, просто не дали слово.В ходе, напомню, трехчасовой (!!!) пресс-конференции теме Донбасса Зеленский уделил не более получаса. И это при том, что он же ранее заявлял об эскалации конфликта, да и вообще война длится уже восьмой год. Если отбросить кривляния и уходы от ответов, то в сухом остатке президент Украины сообщил следующее: ситуация в Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума; Зеленский верит в возможность прекращения войны в Донбассе при президенте РФ Владимире Путине; Киев держится за один процент вероятности урегулировать конфликт в Донбассе, не допустив его "заморозки". Зеленский также рассчитывает на большую поддержку со стороны Макрона и Меркель, хотя Франция и Германия ослабили свои позиции по отношению к РФ. Коснулся он и получения жителями Донбасса российских паспортов, при этом "забыв" про выдачу венгерских паспортов в Закарпатье и польских на Западной Украине.Жителям Донбасса после очередного шоу Зеленского стало абсолютно ясно, что нам с ним и его государством точно не по пути. Практически все пришли к этому мнению, и вряд ли они его уже изменят. В отличии от украинцев, у нас есть выбор между рабством и свободой, и все отдают предпочтение последнему.ДЕТИ ДОНБАССАСловосочетание "дети Донбасса" давно уже стало нарицательным. В попытках скрыть преступления режима украинская пропаганда постоянно обвиняет Народные Республики в том, что мы спекулируем этой темой, постоянно рассказывая о гибели ни в чем не повинных детей в результате киевской агрессииНа этой неделе факт гибели при подрыве на мине подростка в Славяносербском районе подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Теперь говорить о том, что это фейк, придуманный "сепарами", украинские СМИ уже не могут, поэтому они просто отмолчались.Страдают юные жители Донбасса не только в результате обстрелов территорий Республик. Угрозу им несут и "освободители", орудующие на подконтрольной Киеву территории. Только на этой неделе стало известно о двух таких случаях.В Северодонецке девятилетняя девочка пострадала от взрыва сигнального патрона на детской площадке. Как туда попал боеприпас, пока выясняется, но если бы не было войны, то и этого патрона в руках ребенка не оказалось.В Краматорске пьяный украинский военный разведчик-сапер открыл стрельбу из пистолета, в результате которой с ранениями были госпитализированы два подростка.Вот так "освободители" убивают и калечат детей Донбасса, но об этом в очередной раз правозащитники стыдливо промолчат, а международные организации обвинят во всем Россию. эм*с*т23 мая — Луганск