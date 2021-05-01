Со стороны Донецка трижды был нарушен режим работы КПВВ «Новотроицкое — Еленовка»
За прошедшую неделю на дорожном коридоре «Новотроицкое — Еленовка» был нарушен режим работы со стороны Донецка. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.
В сообщении говорится, что со стороны Донецка трижды был нарушен режим работы гуманитарного дорожного коридора. Людей направляли со стороны Еленовки через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.
Как ранее информировал журналисты, через линию разграничения со стороны Украины не пустили 26 человек Новости Донецка - Сегодня, 14:32 70
В сообщении говорится, что со стороны Донецка трижды был нарушен режим работы гуманитарного дорожного коридора. Людей направляли со стороны Еленовки через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.
Как ранее информировал журналисты, через линию разграничения со стороны Украины не пустили 26 человек Новости Донецка - Сегодня, 14:32 70
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