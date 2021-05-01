В Луганске указали причину, почему вернули назад в Станицу Луганскую 26 человек



«Со стороны Луганска не допустили на неподконтрольную территорию Украины 26 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске были в «Станице Луганской» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию», — говорится в сообщении.

Как ранее информировал журналисты, за неделю поток людей через КПВВ «Станица Луганская» увеличился на 20%.

Новости Региона - Сегодня, 14:11 352 За неделю в Луганск не смогли пройти почти три десятка человек, их не пропустили на республиканском пункте пропуска. Люди были вынуждены возвращаться в Станицу Луганскую. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.«Со стороны Луганска не допустили на неподконтрольную территорию Украины 26 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске были в «Станице Луганской» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию», — говорится в сообщении.Как ранее информировал журналисты, за неделю поток людей через КПВВ «Станица Луганская» увеличился на 20%.Новости Региона - Сегодня, 14:11 352

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