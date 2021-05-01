Пересекавших КПВВ в Станице Луганской за неделю стало на 20% больше.



Дорожные коридоры на линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» полностью заблокированы. Фактический пропуск осуществлялся только на двух КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое».

Движение по дорожному коридору «Новотроицкое — Еленовка» открывалось только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен.

За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону Донецка, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой Украиной территории.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%. За неделю линию разграничения здесь пересекли 12155 человек. В общем пограничники Украины оформили в сторону Луганска 5750 человека, на контролируемую территорию — 6405 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей неподконтрольной территории Украины доставлены 167,9 тонны груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы. Новости Региона - Сегодня, 13:36 216 О работа КПВВ на линии разграничения в Донбассе за неделю, отчитались в Госпогранслужбе Украины.Дорожные коридоры на линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» полностью заблокированы. Фактический пропуск осуществлялся только на двух КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое».Движение по дорожному коридору «Новотроицкое — Еленовка» открывалось только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен.За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону Донецка, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой Украиной территории.Ежедневно пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%. За неделю линию разграничения здесь пересекли 12155 человек. В общем пограничники Украины оформили в сторону Луганска 5750 человека, на контролируемую территорию — 6405 человек.Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей неподконтрольной территории Украины доставлены 167,9 тонны груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы. Новости Региона - Сегодня, 13:36 216

Метки: {keywords}