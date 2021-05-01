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На Украине разбился воздушный шар с людьми на борту

Sergey Сегодня, 15:000Новости
На Украине разбился воздушный шар с людьми на борту
Фото: © Полиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области воздушный шар с людьми на борту разбился во время проведения Фестиваля воздушных шаров.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, передает RT.
Уточняется, что в результате происшествия один человек погиб, ещё пятеро пострадали.
«Трагедия произошла 22 мая около 20:45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил воздушных полётов».

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