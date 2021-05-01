На Украине разбился воздушный шар с людьми на борту

«Трагедия произошла 22 мая около 20:45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы», — говорится в заявлении.

Фото: © Полиция Хмельницкой областиВ Хмельницкой области воздушный шар с людьми на борту разбился во время проведения Фестиваля воздушных шаров.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, передает RT.Уточняется, что в результате происшествия один человек погиб, ещё пятеро пострадали.Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил воздушных полётов».