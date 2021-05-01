В Кремле рассказали, что Путин готов обсуждать с Зеленским по Крыму

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", — пояснил Песков.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийВладимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.По его словам, для организации встречи президентов России и Украины предстоит еще много сделать.Он напомнил, что, согласно конституции, призывы к отчуждению территории России — это уголовное преступление."Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место", — добавил пресс-секретарь.В конце апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он заявлял, что лучшим местом встречи был бы Ватикан.Путин на это ответил, что украинские власти прежде всего должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.