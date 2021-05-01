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Глава Минобороны Британии назвал Россию В«угрозой номер одинВ»

root Сегодня, 15:000Новости
Глава Минобороны Британии назвал Россию В«угрозой номер одинВ»
Фото: © REUTERS / Toby Melville
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российский кораблей у британских берегов и назвал Россию «угрозой номер один», передает RT.
«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», — цитирует Уоллеса издание The Telepragh.

По его словам, британская сторона пробовала «деэскалацию».
Он добавил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка.

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