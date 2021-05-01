Глава Минобороны Британии назвал Россию В«угрозой номер одинВ»

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», — цитирует Уоллеса издание The Telepragh.

Фото: © REUTERS / Toby MelvilleМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российский кораблей у британских берегов и назвал Россию «угрозой номер один», передает RT.По его словам, британская сторона пробовала «деэскалацию».Он добавил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка.