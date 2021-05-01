Ощадбанк и ПриватБанк массово закрывают свои отделения. Пенсионеры возмущены
Крупные банки, включая «ПриватБанк» и «Ощадбанк», закрывают отделения по всей территории нашей страны. Как сообщается, это связано в первую очередь с тем, что данные банки переходят в онлайн. Тем не менее, украинцы жалуются на то, что подобные решения сделает банковские услуги недоступными для тех слоев населения, которые не пользуются интернетом, например, пенсионеров.
Массовое закрытие отделений
Всего с начала текущего года в нашей стране успело закрыться шестьдесят одно отделение банков. Если в январе насчитывалось 7134 отделения различных банков по всей территории Украины, то на данный момент существует всего 7073 физических структурных подразделения. Всего за текущий год было закрыто восемьсот одиннадцать отделений. В апреле прошлого года на территории нашей страны было 7884 отделения банков.
Больше всего отделений закрыли государственные банки. Ощадбанк закрыл сорок отделений, ПриватБанк — тридцать три, Укргазбанк — шесть. Ликвидация продолжается и сейчас.
По итогам января-апреля текущего года топ лидеров по количеству отделений в Украине среди банков выглядит таким образом:
Ощадбанк — 1797 отделений.
Приватбанк — 1684 отделения.
Райффайзен Банк Аваль — 396 отделений.
Укрсиббанк — 271 отделение.
Укргазбанк — 270 отделений.
При этом банки с частным капиталом, напротив, расширяются. Например, ПУМБ отрыл девять отделений на территории Украины — на данный момент у него двести тридцать три отделения, в то время как в начале года было двести двадцать четыре. Пять отделений открыл Первый инвестиционный банк, количество отделений возросло с двадцати шести до тридцати одного. Укрбудинвестбанк открыл три новых отделения, если в начале года у него было сорок восемь отделений, то сейчас — пятьдесят одно. Новости Украины - Сегодня, 15:15 103
Массовое закрытие отделений
Всего с начала текущего года в нашей стране успело закрыться шестьдесят одно отделение банков. Если в январе насчитывалось 7134 отделения различных банков по всей территории Украины, то на данный момент существует всего 7073 физических структурных подразделения. Всего за текущий год было закрыто восемьсот одиннадцать отделений. В апреле прошлого года на территории нашей страны было 7884 отделения банков.
Больше всего отделений закрыли государственные банки. Ощадбанк закрыл сорок отделений, ПриватБанк — тридцать три, Укргазбанк — шесть. Ликвидация продолжается и сейчас.
По итогам января-апреля текущего года топ лидеров по количеству отделений в Украине среди банков выглядит таким образом:
Ощадбанк — 1797 отделений.
Приватбанк — 1684 отделения.
Райффайзен Банк Аваль — 396 отделений.
Укрсиббанк — 271 отделение.
Укргазбанк — 270 отделений.
При этом банки с частным капиталом, напротив, расширяются. Например, ПУМБ отрыл девять отделений на территории Украины — на данный момент у него двести тридцать три отделения, в то время как в начале года было двести двадцать четыре. Пять отделений открыл Первый инвестиционный банк, количество отделений возросло с двадцати шести до тридцати одного. Укрбудинвестбанк открыл три новых отделения, если в начале года у него было сорок восемь отделений, то сейчас — пятьдесят одно. Новости Украины - Сегодня, 15:15 103
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