Комиссия проверит жалобы бойцов на поборы комбата в зоне "ООС" – Народная милиция

Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" прибыла в один из батальонов ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил для проверки жалоб бойцов о денежных поборах со стороны командиров. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он отметил, что "боевики ВСУ продолжают обращаться на горячую линию министерства обороны (Украины) для защиты своих прав"."Так, 20 мая от военнослужащих 3-го батальона 14-й бригады ВСУ стали поступать звонки с жалобой на денежные поборы, организованные командиром батальона майором Гудалем. В связи с этим в бригаду направлена комплексная комиссия штаба ОТГ "Север" для проведения разбирательства по данному факту", - сообщил Осадчий.Он рассказал, что в то же время "с целью устранения распространения утечки информации" в подразделения 3-го батальона отмечено прибытие сотрудников военной службы правопорядка и военной контрразведки СБУ с задачей изъять личные мобильные телефоны у военнослужащих батальона."Прибытие комиссии связано с публикацией на личной странице одного из военнослужащих батальона в социальной сети Facebook поста с описанием схемы денежных поборов, организованных майором Гудалем", - пояснил представитель оборонного ведомства ЛНР, добавив, что после начала работы проверки данная публикация была удалена.Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что командир 11-го батальона 59-й бригады ВСУ организовал поборы с подчиненных военнослужащих за представление их к наградам.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*т

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