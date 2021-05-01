Комбат ВСУ заменил бойцов на передовой из-за массовой пьяной драки – Народная милиция

Командир батальона ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил устроил внеплановую ротацию личного состава на передовой из-за массовой драки во время празднования дня рождения сослуживца. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он отметил, что "в подразделениях ВСУ продолжает отмечаться низкий уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния военнослужащих на фоне злоупотребления алкогольной продукцией"."Очередной случай массового употребления алкоголя зафиксирован на позициях 3-й батальонно-тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Станица Луганская. Так, командиром батальона (подполковником) Балясом проведена внеплановая внутренняя ротация личного состава на переднем крае. По имеющимся сведениям, причиной столь радикального решения стала массовая драка во время празднования дня рождения старшего сержанта Серова", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.Он добавил, что в настоящее время "в целях показного наказания командованием батальона готовятся документы для досрочного возвращения военнослужащих в пункт постоянной дислокации".Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что командир бригады ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") полностью заменил личный состав на одной из позиций из-за пьянства бойцов в преддверии Дня пехоты Украины.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*т

23 мая — Луганск