Боец ВСУ потерял кисти рук при разборе противопехотной мины – Народная милиция

Боец ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил потерял кисти рук в результате нарушения техники безопасности при разборе противопехотной мины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он отметил, что "применение запрещенных террористических методов, с использованием запрещенных Оттавской конвенцией мин приводит к потерям не только среди мирного населения, но и самих украинских боевиков"."Так, при разборке кассеты (кассетной противопехотной осколочной мины) КПОМ-2 с нарушением требований безопасности получил осколочные ранения лица, рук и туловища военнослужащий 14-й бригады ВСУ ефрейтор Павлюк. В крайне тяжелом состоянии боевик доставлен в госпиталь населенного пункта Северодонецк, где ему ампутировали кисти обеих рук", — сообщил представитель Народной милиции.Осадчий добавил, что ранение военнослужащего комбриг полковник Сергей Войченко "представил командованию оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" как результат обстрела".Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что небоевые потери ОТГ "Север" за неделю составили семь военнослужащих.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*т

23 мая — Луганск