«Водафон»: если на телефоне нет денег, вы все равно сможете позвонить и воспользоваться интернетом



Бесплатная услуга сроком на 24 часа

Для подключения услуги «День без турбот» вам необходимо ввести простую комбинацию *101*888#. Вы также можете нажать «Подключить услугу» на официальном сайте мобильного оператора. Само по себе подключение услуги абсолютно бесплатно, но необходимо, чтобы на вашем счету было не менее двух копеек. Подключить данную услугу могут абоненты Vodafone, которые пользуются любым тарифным планом из этого списка:

Vodafone SuperNet Start/SuperNet Pro/SuperNet Pro+/SuperNet Turbo/SuperNet Unlim

joice

Vodafone SuperNet Start-2019/SuperNet Pro-2019/SuperNet Turbo-2019/SuperNet Pro-1-2019

Vodafone UNLIM 3G/UNLIM 3G Plus

Vodafone Smart 4G XS/Smart 4G S/Smart 4G M

Vodafone Light/Light+

Vodafone RED XS+/RED S/RED M/RED L

Vodafone RED EXTRA XS/RED EXTRA XS-2/EXTRA S/RED EXTRA M/RED EXTRA L

Vodafone ZАХІД

Услуга действует на протяжении двадцати четырех часов с момента, как вы получите СМС-сообщение о том, что она подключена. Снова воспользоваться этой услугой вы сможете не ранее, чем через неделю после применения.



Как сообщалось ранее, Vodafone запустил услугу, которая позволит его абонентам застраховать смартфоны от возможной потери. Это приложение от мобильного оператора, которое включает в себя несколько полезных функций. В частности, удаленная блокировка потерянного телефона. Позвонив в колл-центр по номеру 0 800 406 911 или же воспользовавшись функцией блокировки в личном кабинете управления услугой, вы заблокируете смартфон. Если вы найдете такой телефон, то можете позвонить по тому же номеру, сообщить о находке и о том, где вы сможете встретиться с курьером, который заберет у вас телефон и вернет законному владельцу. За это вы даже можете получить вознаграждение до четырехсот гривен!

Школа выживания - Сегодня, 16:42 90 Часто бывает такое, что вам необходимо срочно кому-то позвонить или выйти в интернет, но при этом на счету нет средств. Скажем, вы просто забыли пополнить счет вовремя. Что же делать в этом случае? Можно, например, воспользоваться новой акцией Vodafone, в рамках которой он бесплатно раздает абонентам по пять гигабайтов интернета, а также безлимитные звонки в сети и тридцать минут для звонков другим абонентам по Украине.Бесплатная услуга сроком на 24 часаДля подключения услуги «День без турбот» вам необходимо ввести простую комбинацию *101*888#. Вы также можете нажать «Подключить услугу» на официальном сайте мобильного оператора. Само по себе подключение услуги абсолютно бесплатно, но необходимо, чтобы на вашем счету было не менее двух копеек. Подключить данную услугу могут абоненты Vodafone, которые пользуются любым тарифным планом из этого списка:Vodafone SuperNet Start/SuperNet Pro/SuperNet Pro+/SuperNet Turbo/SuperNet UnlimjoiceVodafone SuperNet Start-2019/SuperNet Pro-2019/SuperNet Turbo-2019/SuperNet Pro-1-2019Vodafone UNLIM 3G/UNLIM 3G PlusVodafone Smart 4G XS/Smart 4G S/Smart 4G MVodafone Light/Light+Vodafone RED XS+/RED S/RED M/RED LVodafone RED EXTRA XS/RED EXTRA XS-2/EXTRA S/RED EXTRA M/RED EXTRA LVodafone ZАХІДУслуга действует на протяжении двадцати четырех часов с момента, как вы получите СМС-сообщение о том, что она подключена. Снова воспользоваться этой услугой вы сможете не ранее, чем через неделю после применения.Как сообщалось ранее, Vodafone запустил услугу, которая позволит его абонентам застраховать смартфоны от возможной потери. Это приложение от мобильного оператора, которое включает в себя несколько полезных функций. В частности, удаленная блокировка потерянного телефона. Позвонив в колл-центр по номеру 0 800 406 911 или же воспользовавшись функцией блокировки в личном кабинете управления услугой, вы заблокируете смартфон. Если вы найдете такой телефон, то можете позвонить по тому же номеру, сообщить о находке и о том, где вы сможете встретиться с курьером, который заберет у вас телефон и вернет законному владельцу. За это вы даже можете получить вознаграждение до четырехсот гривен!Школа выживания - Сегодня, 16:42 90

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