В Луганске и Донецке ожидается дефицит автомобильного топлива
На временно неподконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей может возникнуть дефицит автомобильного топлива.
О сложившейся ситуации, которая может привести к нехватке топлива сообщают некоторые Телеграмм-каналы и некоторые медиа. В том числе, о скором дефиците автомобильного топлива в Луганске и Донецке сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Донпресс.
Возникновение проблем с поставками топлива связывают с Россией, где «Российский топливный союз» обратился к правительству с просьбой о выделении дополнительных средств для стабилизации цен на бензин. Из чего следует, «что до выборов в российскую госдуму, ситуация с топливом будет приблизительно такая, как есть сейчас. А вот после них, ожидается «резкий скачок».
Одним из главных опасений экспертов и автомобилистов остаётся «появления суррогата для замещения недостающих объемов» топлива.
«Все и так понимают, что на АЗС в случае нехватки, да и просто наживы ради, топливо будут разбавлять. Таким образом до конечно покупателя дойдёт не просто суррогат, а разбавленный суррогат»
С похожей ситуацией столкнулись клиенты заправок и на подконтрольной Киеву территории. Украинские АЗС, после постановления Кабмина о регуляции цен на топливо, выступили с демаршем, который привёл к очередной полумере со стороны правительства, пошедшего на «мировую». Эффекты принятого 14 мая постановления и его последующих трактовок в любом случае скажутся исключительно на кошельках автомобилистов.
Кабмин объяснил своё решение необходимостью регуляции цен на «социальные виды топлива», в то время как цены на «фирменные» топлива будут произвольно устанавливаться самими АЗС.
Проще говоря, если бензин просто А-92, А-95 — цена на него не должна превышать установленную Кабмином. А свое брендовое топливо заправщики могут и дальше продавать по выгодной себе цене. К чему это приведет — понятно. Все АЗС вместо А-92, А-95 начнут продавать брендовое топливо и отказываться от обычного топлива в тех случаях, где его продажа им не выгодна или приносит меньшую прибыль, чем приносило раньше.
Как уже сообщалось, чиновники из Кабмина предупредили о повышении цен на топливо в Украине на 10-15%.
Экономика - Сегодня, 16:30 224
О сложившейся ситуации, которая может привести к нехватке топлива сообщают некоторые Телеграмм-каналы и некоторые медиа. В том числе, о скором дефиците автомобильного топлива в Луганске и Донецке сообщает Восточный Вариант со ссылкой на Донпресс.
Возникновение проблем с поставками топлива связывают с Россией, где «Российский топливный союз» обратился к правительству с просьбой о выделении дополнительных средств для стабилизации цен на бензин. Из чего следует, «что до выборов в российскую госдуму, ситуация с топливом будет приблизительно такая, как есть сейчас. А вот после них, ожидается «резкий скачок».
Одним из главных опасений экспертов и автомобилистов остаётся «появления суррогата для замещения недостающих объемов» топлива.
«Все и так понимают, что на АЗС в случае нехватки, да и просто наживы ради, топливо будут разбавлять. Таким образом до конечно покупателя дойдёт не просто суррогат, а разбавленный суррогат»
С похожей ситуацией столкнулись клиенты заправок и на подконтрольной Киеву территории. Украинские АЗС, после постановления Кабмина о регуляции цен на топливо, выступили с демаршем, который привёл к очередной полумере со стороны правительства, пошедшего на «мировую». Эффекты принятого 14 мая постановления и его последующих трактовок в любом случае скажутся исключительно на кошельках автомобилистов.
Кабмин объяснил своё решение необходимостью регуляции цен на «социальные виды топлива», в то время как цены на «фирменные» топлива будут произвольно устанавливаться самими АЗС.
Проще говоря, если бензин просто А-92, А-95 — цена на него не должна превышать установленную Кабмином. А свое брендовое топливо заправщики могут и дальше продавать по выгодной себе цене. К чему это приведет — понятно. Все АЗС вместо А-92, А-95 начнут продавать брендовое топливо и отказываться от обычного топлива в тех случаях, где его продажа им не выгодна или приносит меньшую прибыль, чем приносило раньше.
Как уже сообщалось, чиновники из Кабмина предупредили о повышении цен на топливо в Украине на 10-15%.
Экономика - Сегодня, 16:30 224
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