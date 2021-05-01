В Луганске отключат ТВ-вещание «5 каналу» и «России-1»
«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в пяти населенных пунктах в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Минсвязи.
В Луганске 24 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала «5 канал», в это же время 27 мая — «России 1», 28 мая — «Муз ТВ». 25 и 26 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Свое радио» и «Радио Республика» соответственно.
В поселке городского типа Чернухино 25 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Луганск 24» и «НТВ», а также радиостанции «Радио Победа».
В Ровеньках 26 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанций «Свое радио», «Радио Республика», «Радио Победа», «Вести плюс», «Маяк».
В Стаханове 27 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Звезда» и «Говорит Кировск».
В Красном Луче 28 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов «НТВ», «Пятница», «Россия 24», «Россия 1», «ОТР» Удобный город - Сегодня, 16:00 181
В Луганске 24 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала «5 канал», в это же время 27 мая — «России 1», 28 мая — «Муз ТВ». 25 и 26 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Свое радио» и «Радио Республика» соответственно.
В поселке городского типа Чернухино 25 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Луганск 24» и «НТВ», а также радиостанции «Радио Победа».
В Ровеньках 26 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радиостанций «Свое радио», «Радио Республика», «Радио Победа», «Вести плюс», «Маяк».
В Стаханове 27 мая с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанций «Звезда» и «Говорит Кировск».
В Красном Луче 28 мая с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов «НТВ», «Пятница», «Россия 24», «Россия 1», «ОТР» Удобный город - Сегодня, 16:00 181
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