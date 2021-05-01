В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие

"На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя". – сказал собеседник агентства.

Фото: ReutersИтальянские спасатели вытащили из-под обломков разбившейся кабины фуникулера тела 12 погибших, всего жертв может быть 13, сообщил РИА новости представитель горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров. Обрушение линии фуникулера произошло за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.Ранее сообщалось, что два ребенка после крушения в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина вертолетами.Фуникулер вернулся к работе после локдауна месяц назад. В 2014 году канатная дорога в течение двух лет проходила техническое обслуживание.