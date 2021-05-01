Представители ЛНР и трех регионов РФ примут участие в ряде дистанционных мероприятий

Представители ЛНР и трех регионов РФ в рамках государственной интеграционной программы примут участие в ряде дистанционных мероприятий.Воспитатели детских садов, методисты и педагоги дополнительного образования из ЛНР и Москвы примут участие в вебинаре "Особенности организации иллюстративного творчества дошкольников", на котором познакомятся с методами организации творческой деятельности детей 5-7 лет в процессе реализации творческого проекта "Книга своими руками". На вебинаре будут показаны разные приемы и технологии создания макетов книг, доступные детям дошкольного возраста.Представители сферы образования из ЛНР и Москвы примут участие в вебинаре "Запрещенные препараты: как уберечь подростков". В ходе вебинара "Ты один мне поддержка и опора..." учителя русского языка из Республики и российской столицы обсудят со старшеклассниками методику подготовку к экзаменам, а на вебинаре "Лето с пользой: повторяем математику, развиваем логику" расскажут, как не забыть пройденный материал за время каникул.Медики из ЛНР и Московской области примут участие в междисциплинарной научно-практической онлайн-конференции "Актуальные вопросы проведения терапии антикоагулянтами у пациентов с сердечно-сосудистой и иной патологией".Представители ЛНР и Калужской области в режиме онлайн примут участие в круглом столе "Исследование напряженно-деформированного состояния конвейерных лент и стыковых соединений методами компьютерного моделирования". *к16*с

23 мая — Луганск