Турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек прошел в Луганске

Турнир по рукопашному бою по правилам Международной федерации рукопашного боя (HSIF) состоялся в зале Республиканского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Динамо" в рамках акции "Спорт для всех за здоровый образ жизни". Об этом ЛИЦ сообщил заместитель председателя общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Александр Лиманский.Организаторами турнира, который прошел 22 мая с целью развития рукопашного боя в Луганской Народной Республике и выявления сильнейших спортсменов, выступили Федерация рукопашного боя ЛНРН при поддержке Республиканского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" и Республиканского физкультурно-спортивного общества "Динамо".Лиманский отметил, что в состязаниях, которые являлся подготовительным этапом к участию спортсменов ЛНР к соревнованиям на территории Российской Федерации, приняли участие как начинающие, так и опытные спортсмены."Команды юношей и девушек выступили в разделах "самооборона" и "поединок" на двух площадках: на первой состязались уже достигшие результатов спортсмены, на второй – любители из военно-патриотических клубов (ВПК)", - сообщил представитель ПАД.Первое место среди профессионалов заняла команда ГУ ЛНР "Центр внешкольного образования", среди ВПК – команда клуба "Обычные люди" из Луганска."Среди ВПК состязались по два клуба из Свердловска и из Луганска, и по одному - из Молодогвардейска, Перевальска и села Роскошное Лутугинского района. Наши ребята из ВПК "Патриотическая ассоциация Донбасса" еще новички в этом деле, но самое главное для нашей организации – это подготовить ребят к службе в армии и в Министерстве внутренних дел. Второй задачей является профориентационная работа - популяризация учебы в учебных заведениях с военными кафедрами, и в первую очередь, в Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко", - проинформировал представитель команды ПАД.Международная Федерация рукопашного боя (HSIF), штаб-квартира которой находится в Москве, была создана в 2006 году. Целью федерации являются развитие и популяризация рукопашного боя как вида спорта во всем мире и включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта. *к16*с23 мая — Луганск