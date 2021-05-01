Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Пользователи Сети активно комментируют итоги прошедшего накануне музыкального конкурса Евровидение, однако мнения насчет победителей и проигравших сильно расходятся, передает РИА Новости.
Многие комментаторы остались недовольны после того, как представитель Великобритании Джеймс Ньюман набрал ноль очков по результатам голосования.
"Сегодня вечером европейцы захлопнули дверь перед лицом Британии", — написала ImYourNumber1Fan.
"Если бы у Великобритании был хоть какой-то здравый смысл, она бы вышла из этого конкурса", — отметил James.
"Великобритания никогда не должна больше претендовать на участие в Евровидении. Наша страна одна из тех, кто финансирует проведение конкурса, поэтому у организаторов могут возникнуть некоторые сложности", — подчеркнул Kimberly Day.
Некоторые комментаторы заявили о коррумпированности жюри и общих проблемах с телеголосованием.
"Послушайте людей. Отмените бесполезную систему жюри", — написал Mert Akdereli.
"Я считала Евровидение последним легальным шоу, и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" — поделилась своим мнением другая пользовательница.
"Я проголосовала в 23:06, а в 02:45 получила сообщение, что мой голос не был обработан!" — возмутилась Chantal.
С победой итальянской группы Måneskin также согласились не все.
"Абсолютная чушь! Глупая песня побеждает, когда было так много других хороших композиций, достойных главного приза! Я люблю Италию, но не могу смириться с таким результатом", — призналась Naina Desai.
"Было много исполнителей, которые оказались лучше Италии как в плане вокала, так и музыки", — подчеркнула читательница под ником cemoi regine.
Однако самую оживленную дискуссию вызвал комментарий одного из пользователей, которой удивился победе Италии, назвав ее "страной пиццы и самбуки". Многие читатели были не согласны с таким мнением, отметив плохие знания пользователя об этой стране.
"Да ладно?! А почему не земля Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Паваротти, Вивальди, Верди, Россини…" — задался вопросом Simone.
"Парень, наверное, имеет супервысокий IQ и обладает чрезвычайно глубокими и обширными знаниями об Италии", — написал massiDoo.
"Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!" — заключил один из комментаторов.
Вместе с тем многие пользователи поддержали итальянскую группу и признали ее победу заслуженной.
"Лучшая песня, настоящий рок и полностью итальянский", — написал Alberto Cattaneo.
"Они действительно заслужили эту победу", — считает Joseph.
"В голове нет мыслей, кроме как о горячих итальянских рокерах", — рассказала becka.
Победу на Евровидении в нынешнем году завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла. Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии.
Представительница от России — Манижа — заняла девятое место с 204 баллами. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего судьи присудили Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
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