Синоптики прогнозируют днем 24 мая в ЛНР до 26 градусов тепла и слабый дождь

Температура воздуха в Республике 24 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 23 мая до 21:00 24 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 24-26 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-14 градусов выше нуля ночью и 22-24 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11 до 13 градусов тепла ночью и от 23 до 25 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 25 мая будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла. 26 мая - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 7-12, днем 22-27 градусов выше нуля. *к16*т

23 мая — Луганск