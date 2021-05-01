В Госдуме назвали В«самую страшную санкциюВ» против США

«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США — это когда Россия достроит «Северный поток — 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объёме, чем сегодня через Украину», — заявил он.

«Вот когда Россия достроит «Северный поток — 2», когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», — сообщил он.

Фото: РИА НовостиПервый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал «самую страшную экономическую и геополитическую санкцию» против США, передает RT.Шерин отметил, что «таким образом Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа».По его словам, «тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное — контроль над европейскими странами».Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношений российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2».Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода.При этом в Белом доме признали, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.