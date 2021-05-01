Нужны ли паспорта вакцинации

Введение паспортов вакцинации от коронавируса нужно не только для того, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, но и для того, чтобы в Украине в дальнейшем была возможность ослабить карантинные ограничения. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.«Наша идея заключается в том, что после того, как большинство украинцев будут иметь цифровой документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантинных ограничений. И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого», — рассказал он.При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что такие паспорта не должны быть обязательными, так как это ущемляет права людей.«Но людям надо понимать, что если они хотят сделать своё путешествие максимально комфортным, этот документ упростит прохождение всех формальностей. Однако Еврокомиссия рассматривает и другие, альтернативные варианты. В том числе путешествие со свежим ПЦР-тестом», — добавил Кучер.По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, он будет действовать 180 дней.Новости Украины - Сегодня, 08:00 52