Инициативу заменить трудовых мигрантов на зэков оценили в Минюсте России

"Можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", — отметил российский министр.

Идея заменить мигрантов, приезжающих в РФ на заработки, заключенными, является правильной, отметили в российском минюсте.komi.sledcom.ruТаким мнением поделился глава Минюста Константин Чуйченко в ходе встречи с представителями прессы в Хабаровске.Ранее глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников выступил с предложением более активно задействовать отбывающих наказание лиц в сферах, где обычно привлекаются трудовые мигранты. Он уверен, что на замену наказания принудительным трудом сегодня имеют право более 180 тысяч человек. Глава ФСИН не исключает, что таким образом можно решить сразу две проблемы – трудовой вопрос и тему "социализации заключенных".Николай Денежкин