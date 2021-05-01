На Украине назвали В«ударомВ» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

РИА «Новости» слова Климкина.

Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.

«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока – 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения – что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – добавил Климкин.

Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

Дмитрий Зубаре