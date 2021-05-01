Клоунада у бескрылого фюзеляжа

Унылая постановка. Ничего другого по итогам недавней отчетной пресс-конференции президента Владимира Зеленского на ум не приходит. Создалось впечатление, что украинский лидер на третьем году своего срока потерял интерес к президентской роли, играет ее натужно и бесталанно. В то же время окружение мастерски варит шефа в теплой ванне таким образом, чтобы компенсировать гуру «95-го квартала» издержки тяжкого бремени власти. Что будут делать с вареной тушкой в дальнейшем, еще, видимо, не придумали. «Никто еще не решил идти на второй срок», вЂ• проговорился президент, давая, по сути, понять, что не ему принимать это решение. Но перспективы второго срока для Зеленского уже сейчас выглядят просто смешными.Что же увидели и услышали зрители в ходе очередного сеанса общения Зеленского с акулами пера и микрофона? К прессе вышел не просто маленький, но мелочный и мелкий человек, абсолютно оторванный от реалий страны, которой он якобы управляет. Заранее заготовленные вопросы «свободных СМИ» позволяли ему практически не покидать зону комфорта. В общем, Мендель «ушли», но дело ее живет.Благодаря этому пресс-конференция оказалась малоинформативной. Тем не менее основные тезисы «гаранта конституции» позволяют прикинуть, каким воздухом дышит украинская властная верхушка и какие сюрпризы готовит она своим холопам.А готовит она праздники, концерты, военные парады и прочие фестивали. Все это в рамках мероприятий в связи с тридцатилетием независимости страны. Зеленский торжественно презентовал логотип грядущего юбилея. Его придумали, естественно, львовяне. Это незатейливые циферка 3 и круглый желто-голубой цветочек неизвестной науке породы со странной подписью «Ты у меня одна». Президент подчеркнул, что сей шедевр изготовили бесплатно. Что, наверное, и объясняет высочайшую креативность праздничного символа.Далее Зеленский перешел к более серьезным, уже далеко не бесплатным вещам. В частности, анонсировал на 23–24 августа саммит «Крымской платформы», который к тому же решили дополнить саммитом первых леди и джентльменов. Имена участников будущей встречи пока держат в тайне. Боятся спугнуть. Прибалтийские тигры, поляки, молдаване вЂ• остается только гадать, кто решится принять участие в платформе на высшем уровне. Американцы вон тоже устами министра иностранных дел Блинкена подтвердили свое участие. Но как известно, для кого и кобыла невеста, а кому и посол вполне себе участник саммита. Очевидно, что, если бы украинские дипломаты могли порадовать президента внушительным списком готовых к участию в платформе вип-персон, Зеленский не преминул бы этим похвастаться.Журналисты поинтересовались урегулированием на Донбассе. Президент ответил: «Мы понимаем, что мы будем идти дальше в нормандском формате. У меня была встреча в видеоформате с президентом Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России».Бросив камень в огород Парижа и Берлина, Зеленский посетовал на то, что французский и немецкий бизнес давит на тамошнее руководство и не дает ему усиливать антироссийские санкции. По его словам, Франция, Германия и Украина, в отличие от России, якобы согласовали «кластеры» по Донбассу. Но проблема еще и в том, что кластеры, которые подготовили Франция и Германия, принципиально отличаются от кластеров, которые предложила Украина.Украинское руководство продолжает настаивать на том, что проблема конфликта с ЛДНР должна решаться в ходе переговоров с президентом России. В этом контексте Зеленский анонсировал будущую встречу с Владимиром Путиным и заявил, что Офис президента контактирует с Администрацией президента России с целью подготовки встречи двух президентов. Наличие этих контактов, в принципе, чуть позже подтвердил и Дмитрий Песков. Что само по себе не означает проведение таких переговоров в обозримом будущем. Главным образом потому, что украинская сторона не демонстрирует ни желания, ни возможности выйти из донбасского тупика, упрямо игнорируя взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей.Зеленский тем не менее пытается спекулировать на этой проблематике: «О государственном референдуме. Думаю, должен быть вынесен самый важный вопрос вЂ• о ситуации на Донбассе. Уверен, что через некоторое время мы представим его на суд народа с такой тематикой. Это может быть один планов, если не сработает другой». О том, что два года назад 73 процента украинцев по большому счету уже дали ему мандат на миротворческую активность, Зеленский теперь даже не вспоминает и хочет получить еще один мандат народа на бездействие.Так что пока все украинские планы по урегулированию ситуации на Донбассе не работают. По той простой причине, что мир на минских условиях для украинской политической верхушки сродни самоубийству. Взглянуть на ситуацию шире они не могут вЂ• боятся. Поэтому Зеленский готовится к встрече с Путиным как к былинному подвигу, который даст ему индульгенцию морочить голову своим подельникам и избирателям еще годик-другой.«У меня нет времени думать о президенте Путине, я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к прекращению войны. У меня простая позиция: если просто словами, призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать риски эскалации, я потом этого себе не прощу. У меня приоритет вЂ• закончить войну. Потом поговорим, что о ком я откровенно думаю», вЂ• кокетливо заявляет Зеленский. И вряд ли сам себе верит. Ну а доверие зарубежных партнеров в этом вопросе он давно уже утратил.Еще одной внешнеполитической заготовкой, рассчитанной на доверчивого избирателя, тоскующего по принципиальному и независимому экранному президенту Голобородько, стал выпад Зеленского в сторону США. Наш щенок решил рявкнуть в сторону Байдена: «Я считаю, что большой риск, что они (Россия) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности и снять санкции с “Северного потока”. Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это, говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния».Вряд ли окружение Зеленского осознает глупость и вредность таких постановочных жестов для Украины. Хамить всем партнерам одновременно в надежде на рост личного рейтинга вЂ• непозволительная роскошь для украинской колонии. Впрочем, киевские мастера юмористического жанра такими категориями не мыслят. А наоборот, пытаются слепить из размазни Зеленского образ «вождя» гордого народа, не понимая, что взамен дешевой популярности своего лидера они теряют последние ошметки суверенитета. Так как закордонные товарищи не размениваются на громкие фразы, а дерибанят Украину с улыбкой и дипломатической вежливостью.На внутриполитическом контуре украинский президент также действует в амплуа дешевого пиарщика и изображает яростную борьбу с олигархатом. По его словам, вскоре будет принят законопроект, призванный убить понятие, содержание и влияние олигархических кругов. «Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников вЂ• не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью “олигарх”. И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия, как “олигарх”», вЂ• заявил Зеленский.В то же время раскулачивать или, точнее, доить буржуев будут в щадящем режиме. По словам главы государства, те, кто окажется в реестре олигархов, подпадут под санкции не сразу. По закону им дадут время «избавиться от этого влияния», чтоб не попасть под действие закона. «Тупика для них не будет», вЂ• сказал Зеленский. Ну а выход из этого тупика, естественно, будет один вЂ• через гостеприимный президентский Офис.Правдоруб Дмитрий Гордон поинтересовался просчетами Зеленского в кадровой политике. Ответ не блеснул оригинальностью, но отчетливо повеял самодурством. «Считаю, если это небольшие промахи, нужно простить, и они должны исправлять ситуацию и показывать это, потому что людям всегда нужно давать второй шанс, если они не преступники. Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий, а о некоторых иногда жалею. То, что они такие, к сожалению, это моя ответственность. Я понимаю, что несу ответственность за это», вЂ• сказал глава государства.На десерт лидер нации упомянул своего предшественника, на фоне ничтожества которого и удалось привести к власти такое чудо, как Зеленский. «Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло», вЂ• отметил президент. Порошенко, по его мнению, «много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины». А возмездием для Петра Алексеевича станет… карма! «Я понимаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек вЂ• никто. И это нельзя исправить никогда ничем. Ни опытом, ни образованием. Это или есть, или этого нет. Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты, вот и все», вЂ• уточнил Зеленский. Из этого эмоционального спича можно заключить лишь то, что «сывочолый» ворюга в 2019 году отделался легким испугом и может спокойно продолжать дурачить «патриотическое» сообщество свидомых маскарадом в вышиванке.Вот, в общем-то, и все основные тезисы, прозвучавшие в ходе встречи Зеленского с ручными СМИ. Разве что еще вспомнить анонс продолжения пятничных шоу на площадке СНБО, где «царь» будет без суда и следствия карать «врагов народа». Оппозиционным журналистам возможности потревожить покой президента так и не дали. Обратная связь между властью и обществом отсутствует на Украине как явление. Да и зачем нужен такой диалог после победы майдана? Слушайте молча про единую линию партии и не задавайте лишних вопросов.Лучше всех, на мой взгляд, дальнейшие тренды развития ситуации на Украине под впечатлением от пресс-конференции Зеленского сформулировал киевский политолог Даниил Богатырев: «Вне зависимости от сегодняшнего трёпа, в ближайшие годы Украина будет иметь:1. Неурегулированный конфликт на Донбассе (да, да, предпосылок к его урегулированию нет).2. Распродажу сельхозземель и их отжим у малоземельных крестьян. Как следствие вЂ• люмпенизацию больших городов и увеличение оттока населения за границу.3. Рост тарифов на коммунальные услуги. Бесконечный. Потому, что это не тарифы, а скрытые налоги, за счёт которых пытаются латать бюджетные дыры. Помимо этого, будут вводиться и новые налоги на всё что попало.4. Трёп о “европейской и евроатлантической” интеграции. А кто будет этому возражать, тот “агент Кремля” со всеми вытекающими. Методичная зачистка медийного и политического поля продолжится».С этими «радужными» перспективами украинцам придется жить дальше. Независимо от локации, в антураже которой с ними общается их национальный лидер. В этот раз режиссеры-постановщики пресс-конференции решили удивить зрителей мощью украинского авиапрома вЂ• советским большегрузом «Руслан» и голым фюзеляжем АН-178. Непонятно только, при чем здесь достижения независимости или лично президента? И уже неважно, где Зеленский встретится с прессой в следующем году вЂ• на рапсовом поле, в музее революции достоинства или на открытии автобусной остановки. Изменить сюжет грустной украинской истории могут только внешние обстоятельства. А вся эта суета вокруг президентских персоналий, «По», «Зе» и прочей камарильи, ни на что уже не влияет.Тимофей Марко