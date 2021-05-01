В Японии опубликовали рассекреченные документы о проблеме мирного договора с СССР

Советский Союз хотел урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, передав часть спорных островов у Хоккайдо на фоне китайско-японского сближения. Об этом сообщает Kyodo News, в распоряжении которого оказались рассекреченные документы.Отмечается, что МИД СССР, КГБ и Министерство обороны знали о намерении Китая осложнить отношения между Японией и Советским Союзом. Политбюро, которое рассматривало мирный договор с Японией в качестве ответной меры на действия Китая и в качестве одного из главных приоритетов дипломатической повестки, решило провести переговоры по передаче двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. При этом передавать более крупные острова, Кунашир и Итуруп, Москва не планировала.В обмен на это СССР, следивший за развитием отношений Японии и США, хотел потребовать гарантий о ненападении со стороны японского правительства и дислоцированных на территории страны американских военных.Отмечается, что документы имеют отношение к периоду подготовки к встрече генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года. В ходе визитов в СССР японский премьер провел четыре раунда переговоров с Брежневым. Однако, по данным издания, советская сторона так и не заговорила о передаче островов.Ранее сообщалось, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией на основе своей базовой позиции и будет продолжать переговоры с российскими властями по поводу Южных Курил.источник