В Ryanair заявили о В«сотрудниках КГБВ» на приземлившемся в Минске самолете

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.«Мы полагаем, что в аэропорту (с рейса) сошли еще несколько агентов КГБ», – заявил О'Лири в интервью радиостанции Newstalk, передает РИА «Новости».В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.