Зачем жители Донбасса пересекают линию соприкосновения

Главной причиной пересечения линии соприкосновения на Донбассе граждане назвали посещение родственников.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ДомА жители с временно неподконтрольных Украине территорий (НПУТ) Донецкой и Луганской областей также отметили получение банковских услуг, пенсий или социальных выплат. Об этом говорится в мониторинговом отчёте «Пересечение линии разграничения через КПВВ» за апрель 2021 благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.Кроме того, по данным правозащитников, основным поводом беспокойства среди людей относительно пересечения линии соприкосновения были возможные проблемы с пропуском.Отчёт содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года на КПВВ, расположенных в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта. В апреле было опрошено 636 человек.Среди них 60% составляли женщины и 40% — мужчины. Новости Региона - Сегодня, 12:28 31