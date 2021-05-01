В Украине появился новый мобильный оператор с невероятно дешевыми тарифами

Lycamobile — сравнительно новый оператор на украинском мобильном рынке, но несмотря на это, пользуется значительной популярностью. Дело во многом в его отличных дешевых тарифных планах, например, один из них предлагает вам восемьсот минут звонков и двенадцать гигабайтов интернета за совершенно смешную цену.Самый дешевый тариф у самого дешевого оператораВсего у Lycamobile есть три основных тарифных плана. Мы хотим рассказать вам об одном из них, который содержит максимальное количество услуг, но при этом за совсем небольшую цену. Вот что вы будете получать в его рамках:Безлимитные звонки и СМС-сообщения в сети Lycamobile как по Украине, так и по всему миру.Двенадцать гигабайтов мобильного интернетаВосемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связьСто СМС на другие сетиСорок минут звонков за границу на другие сетиВсе это вам обойдется всего лишь в сто гривен в месяц, а в рамках нынешней акции, проводимой оператором — и вовсе в копеечные восемьдесят.Почему тарифные планы от Lycamobile такие дешевые?Это объясняется его бизнес-моделью виртуального оператора. Компании, работающей в интернете, нет нужды тратить деньги на такие вещи, как поддержка инфраструктуры, которая просто арендуется у других операторов, а также на содержание штата работников. А ведь именно это и входит в том числе в стоимость услуг!Новости Украины - Сегодня, 12:11 100