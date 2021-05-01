Ветеринары и лесники ЛНР с 26 мая начнут иммунизацию диких животных против бешенства

Ветеринары и лесники Республики с 26 мая начнут весеннюю кампанию по пероральной иммунизации против бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР."По инициативе Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР с 26 мая 2021 года специалисты ветеринарной медицины совместно с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР приступят к проведению весенней кампании по пероральной иммунизации против бешенства диких плотоядных животных посредством раскладки вакцины-приманки на территории лесоохотничьих хозяйств Республики", - говорится в сообщении.В ГСВМ подчеркнули, что иммунизация является важной и эффективной мерой в комплексе мероприятий по профилактике заболевания бешенством людей и животных, "поскольку главным резервуаром и источником возбудителя бешенства в природе являются дикие животные (волки, лисы, енотовидные собаки), которые могут контактировать с домашними животными"."Государственная служба ветеринарной медицины Луганской Народной Республики просит жителей Республики не волноваться при обнаружении на территории лесоохотничьих хозяйств вакцины-приманки и ни в коем случае не следует трогать брикеты руками и переносить их с места на место", - призвали в ведомстве.Напомним, ветеринары и лесники в рамках прошлогодней весенней кампании разместили на территории лесных и охотничьих угодий более 23 тыс. приманок для иммунизации против бешенства диких плотоядных животных. *к31*с

24 мая — Луганск