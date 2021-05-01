ВМИК утвердила основной и резервный составы Молодежного парламента ЛНР второго созыва

Временная молодежная избирательная комиссия (ВМИК) утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва. Об этом сообщили в аппарате молодежного консультативно-совещательного органа Республики."На основании итогов выборов и собеседований Временной молодежной избирательной комиссией был утвержден основной и резервный составы МП ЛНР. На этой неделе состоится первое заседание Молодежного парламента, на нем изберут председателя МП, первого заместителя председателя, заместителя председателя МП, секретаря, а также состав и председателя счетной комиссии, состав и руководителя аппарата МП", - говорится в сообщении.В основной состав вошли 35 депутатов:Виталий АнащенкоВладислав БережнойСтепан БерезниченкоКарина БучневаАлександр ВасильевВячеслав ВеличкоДарья ВойтенкоАлина ВолковаДарья ГавриленкоДарья ГаневаЕкатерина ГерасименкоАнна ГетманчукИнна ДунинаМихаил ЕрмишкинКирилл ЗажицкийЕвгений КопатькоКирилл КострицаМаксим КуличенкоАлександр КурочкинНина МалинаСергей НечуевВладислав ПоповЮрий РагулинАлександр РоманенкоФедор СавиловАндрей СамойловЕвгения СидоркинаТатьяна СпиряковаДаниил СтепанковОлег ТруфановАлексей ФилипповАнастасия ЧасныковаДарина ЧерепахаСтанислав ШилоАндрей ЯрченкоВ резервный состав вошли 70 человек:Александр АксененкоВладислава БерезюкАнастасия БогушеваРодион БоцмановГалина БурлаковаАйгюн ВатанхаМихаил ВезировДмитрий ВинничукАлевтина ВолчковаИлья ГоленкоНиколай ГрибиниченкоЕвгений ГриценкоЕкатерина ГутькоНикита ДеркачСветлана ДонцоваФилипп ДробинякМарсель ЕникаевВадим ИсаевОльга КалининаЮрий КалитвенцевЯрослав КирсановАртур КленовВиктория КоваленкоВадим КоденцевДанил КолесниковАнастасия КоломиецВячеслав КолядаАнастасия КонстантиноваПавел КосаревКирилл КравченкоГлеб КузьминИрина КулачихинаЕлена КурипченкоАртем ЛалетинСергей ЛукьяненкоАнастасия ЛысенкоРуслан ЛяховЕвгений МатяшовКарина МельникАлександр МиличенкоВиолетта МоскаленкоАлина НикитоваАнастасия ОбеднякЮлия ПараничАлексей ПарубецДенис ПоляковГерман ПриходькоАндрей ПушкаревОльга РоманВладислав СвилогузовСкубенко ВладиславВадим СлободенюкАлександра СобольКирилл СоломатинАлина СтариковаАлександр СтарицкийВиктория СтепановаДанна СухоруковаСтанислав ТропакВладислав ТрусовАлександра ТузоваЕвгений УсенкоМаксим ХижнякОлеся Чапа-ЛаптеваЕвгения ЧерноваВладислав ЧикулдаевВладимир ЧисловАнна ЧубановаТимур ШуруповНикита ЩербаковРанее председатель ВМИК Светлана Хворостян сообщала, что предварительная явка избирателей на выборы депутатов МП ЛНР второго созыва, которые состоялись 14 мая, составила более 40 тыс. человек.Напомним, ВМИК зарегистрировала 259 кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Предвыборная агитация, в ходе которой активисты создавали предвыборные слоганы и плакаты, помогали окружающим, облагораживали территорию Республики и встречались с потенциальными избирателями, длилась в течение пяти недель. Отличившиеся кандидаты в конце каждой недели получали от ВМИК призы.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство. *к32*с

24 мая — Луганск