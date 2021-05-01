Польский эксперт: Если БПЛА Bayraktar TB2 приобретены как средства поражения российской техники, то непонятно, как они будут противостоять средствам ПВО РФ



Гайзлер:

Минобороны выбрало самый лёгкий путь, но только куда он в итоге приведёт…



Михал Пекарский (исследователь вопросов безопасности из университета Вроцлава):

У нас есть свои промышленные мощности, зачем было покупать БПЛА Bayraktar TB2 у Турции? Они даже не интегрированы в польскую систему вооружений. Мы выстраиваем многодоменную среду, но в итоге оказывается так, что платформа будет изолирована от остальных компонентов.

Пекарский:

Возникает вопрос: провели ли представители нашего Минобороны анализ того, против чего конкретно и в каких условиях применялись «Байрактары» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе? Такое впечатление, что выводы о необходимости покупки были сделаны по той причине, что теперь это модно.

Польские военные эксперты комментируют решение властей страны приобрести у Турции ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2. Обозреватель Яцек Шиминьский пишет, что такое решение официальной Варшавы стало полной неожиданностью для польского экспертного сообщества. Отмечается, что ранее в Минобороны Польши не высказывали намерений заключить контракт с Анкарой, и вдруг появились данные о том, что соглашение на покупку «Байрактаров» уже подписано.Польский военный эксперт Михал Гайзлер из издания «Новая военная техника» считает, что приобретение дронов «Байрактар» является свидетельством того, что Минобороны Польши не желает расходовать средства на НИОКР.Из заявления Михала Гайзлера, которое публикует Aviationist:Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Польше очень малы. Это тормозит развитие нашей промышленности. Вряд ли частные или государственные организации будут финансировать НИОКР из собственных финансовых резервов, автономно. Самостоятельно польскому бизнесу это не под силу.По словам польского эксперта, закупка БПЛА Bayraktar TB2 только усугубляет такое положение. Отмечено, что вместо собственных разработок власти страны решили сосредоточиться на импорте вооружений и военной техники, «в том числе той, которую могли бы создавать в самой Польше».Эксперт отмечает, что в таком случае Варшава будет зависеть от турецкого производителя.Другие польские аналитики отмечают отсутствие у Минобороны системного подхода в закупках вооружений. Отмечается, что «хотят купить всё и сразу, у разных поставщиков». Так, в издании напомнили, что Польша хочет купить истребители пятого поколения F-35 у американцев.Эксперт отмечает, что если Bayraktar TB2 приобретены как средства поражения российской техники, то непонятно, как они будут противостоять российским средствам ПВО.По словам польского военного эксперта Давида Камизелы, Минобороны Польши явно не учло важного аспекта применения БПЛА «Байрактар» азербайджанскими войсками. Он отмечает, что с помощью этих ударных дронов удалось уничтожить ЗРПК «Панцирь» армянских сил в Карабахе только потому, что эти комплексы использовались поодиночке, а не в единой системе противовоздушной обороны.источник