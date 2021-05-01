Театры кукол из ЛНР, ДНР и РФ провели онлайн-выставку рисунков "Мы - славяне!"

Луганский академический театр кукол совместно с коллегами из РФ и ДНР провел онлайн-выставку рисунков юных зрителей, посвященную Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на администрацию луганского театра.Мероприятие состоялось в рамках государственной интеграционной программы."Луганский академический театр кукол совместно с Брянским областным театром кукол и Горловским городским театром кукол организовал онлайн-выставку детских рисунков "Мы - славяне!", посвященную Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно широко отмечается в России и других странах 24 мая", - говорится в сообщении.В театре отметили, что юные художники показали в своем творчестве, "что славянские народы по-прежнему объединяют единые культурные традиции, религия, язык и, конечно же, богатейшее литературное наследие, которое служит основой для создания театральных постановок".День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. *к16*к3*с

24 мая — Луганск