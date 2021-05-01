Представители ЛГПУ завоевали спецприз на фестивале в Нижнем Новгороде

Студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) завоевали спецприз на XXIX Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила участница фестиваля, сценический руководитель театра моды "Стиль времени" ЛГПУ Виктория Марченко.Фестиваль проходил с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия со дня основания города. Участниками мероприятия стали около 3,5 тыс. талантливых студентов из 85 регионов России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик."На фестивале "Студенческая весна" делегацию ЛНР представили "Театр моды" и "Стиль времени" ЛГПУ. В категории "Вечерняя мода" мы представили коллекцию "Ниагара", которая завоевала спецприз в направлении "Мода" за оригинальное раскрытие жанра", - сказала Марченко.Она проинформировала, что работы по направлению "Мода" оценивали такие известные представители сферы, как шеф-стилист "Первого канала" Алексей Сухарев, арт-директор телеканалов "СТС" и "СТС-Life" Елена Шанович и другие."Сам показ (коллекции "Ниагара") проходил с максимальным приближением и погружением в атмосферу моды и вечернего показа, проход на площадку осуществлялся по дресс-коду и по предварительной записи", - отметила участница фестиваля.Заместитель директора Центра социально-гуманитарной работы ЛГПУ Анна Сычева рассказала, что всего на фестивале были представлены 43 коллекции моды."Наша делегация благодарит руководство ЛГПУ и общественное движение "Мир Луганщине" за организацию поездки, за проведение на базе университета отборочного этапа конкурса "Российская студенческая весна" и за возможность принять участие в таком масштабном мероприятии", - поблагодарила она.Сычева отметила, что луганские студенты также достойно представили Республику на фестивале по направлению "Вокал"."Из этой поездки мы получили огромный опыт. В этом году ребята были еще сильней, нам есть к чему расти, к чему стремиться", - сказала участница фестиваля по вокальному направлению, студентка факультета музыкально-художественного образования ЛГПУ Дарья Войтенко.Она рассказала, что для участников конкурса была организована экскурсия по достопримечательностям Нижнего Новгорода. *к11*к3*с24 мая — Луганск