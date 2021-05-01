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Администрация Луганска ввела запрет на розничную продажу алкоголя 25 мая

root Сегодня, 13:450Новости
Администрация Луганска ввела запрет на розничную продажу алкоголя 25 мая
Администрация Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации."Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 06:00 до 22:00 25 мая 2021 года в границах административно-территориального подчинения городу Луганску Луганской Народной Республики (городах Луганск, Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное), а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка", - говорится в документе.Напомним, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР разрешила празднование Последнего звонка в образовательных учреждениях Республики при условии строгого выполнения всех противоэпидемических требований в связи с COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 166,3 млн, из них более 3,4 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4645 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к31*с
24 мая — Луганск

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