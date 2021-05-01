Мнение: Посадка Протасевича

В отличие от многих патриотически настроенных сограждан, посадка самолета с белорусским экстремистом Романом Протасевичем не вызвала у меня чувства справедливого злорадства. Скорее, я озадачен.Меня совсем не убеждает сравнение с посадкой борта боливийского президента в Вене в 2013 году. И вот почему.Хамское поведение США и вообще Запада, объявившего после холодной войны о новых «правилах» мироустройства, — это как раз то, с чем мы боремся. Но если мы сравниваем случай Эво Моралеса с Протасевичем, то получается, что мы приняли американские условия, и теперь расшатываем мир не хуже, чем они. Признавая легитимность их методов, мы сами выбиваем из-под собственных ног фундамент, на котором стоим.Должен ли был Лукашенко сажать иностранный самолет с преступником, методично организующим бунты на улицах белорусских городов?С одной стороны, вроде бы да, если исповедовать принцип «вор должен сидеть в тюрьме». С другой стороны, незаконный способ ареста Протасевича напомнил мне, как Жеглов подсунул карманнику Косте Сапрыкину кошелек. Что рано или поздно неизбежно приведет к подбрасыванию наркотиков какому-нибудь плохому парню, не понравившемуся полицейскому.То есть здесь мы опять сталкиваемся с разницей между правом и правилами.Кроме того, Лукашенко, как обычно, заставляет нас подменять одну проблему другой. Разумеется, нам (и мне в том числе) в душе нравится, что экстремист получит по заслугам. Но при этом Белоруссия пошла на нарушение международного права (давайте уж называть вещи своими именами), потому что Батька в свое время накосячил, борясь с оппозицией, и теперь пытается исправить собственные ошибки. Я об этом в свое время подробно рассказывал.Он косячит и сейчас, ибо борется не с проблемой, а пытается наказать обидчика.Повторяю: с оппозицией нужно работать, а не выдавливать ее из страны. А чтобы она держалась в рамках приличий, следует использовать законные, а не бандитские методы — предупреждения, штрафы, возбуждение уголовных дел и т.д. Лукашенко некого винить, кроме самого себя — именно он заставил основателей Nexta переехать в Польшу в 2018 году, собственноручно выведя их из-под белорусской юрисдикции.Ах, его обижают, распространяют фейки? Терпи. Подавай в суд, выигрывай процессы, штрафуй. Путин же терпит. И оскорбления, и явную ложь. Ничего страшного — президента многие пытаются оскорбить. В результате российская оппозиция имеет лишь пару процентов сторонников — вполне приемлемая доля для нормальной страны.Провинциал Лукашенко своим неуклюжим управлением довел долю недовольных до угрожающих размеров. И посадка Протасевича ее не уменьшит. Да и Nexta никуда не исчезнет, а продолжит вещать и организовывать бунты с удвоенной энергией.Павел Шипилин